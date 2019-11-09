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Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)

Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
08:04 Сегодня Телеграф Фото: УХЛ

Новости спорта:Сборная Украины победила Эстонию на хоккейном турнире в Таллинне.

Хоккеисты национальной сборной Украины обыграли 8 ноября хозяев турнира Turkish Airlines Baltic Challenge Cup команду Эстонии - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Шайбы на ледовой арене "Тондираба" в Таллинне в нашей сборной, которую тренирует Сергея Витер, забросили Илья Коренчук (11-я минута), Алексей Янишевский (35) и Александр Боевых (51).

Как информировало агентство, в первом поединке турнира украинцы в овертайме уступили Литве - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Отдельным украшением матча стала дебютная шайба за национальную команду нападающего Ильи Коренчука, который после вбрасывания самостоятельно обвел защиту противника и отправил шайбу точно за спину эстонского вратаря, сравнял тем самым цифры на табло.

Обзор всего матча

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Участники соревнований Turkish Airlines Baltic Challenge Cup разделены на две группы. Трио А - Литва, Эстония, Украина), трио В - Казахстан (молодежный состав), Латвия, Румыния). 10 ноября победители групп разыграют между собой первое место. Состоятся также поединок за "бронзу" и матч аутсайдеров.

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Сборная Украины, Хоккей, Сборная Эстонии, УХЛ.
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