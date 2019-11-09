Результаты матчей в НХЛ 08.11.19 (Видео)

Новости спорта:Состоялся очередной игровой день в НХЛ.

В первом матче дня Тампа-Бэй сумела удержать победу над Баффоло. Гости уже в первом периоде сделали себе гандикап в 2 шайбы. В дальнейшем хозяева играли активнее, но отыграться не сумели.

Баффало Сейбрз — Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

"Красные Крылья" достаточно неожиданно сумели обыграть одного из лидеров Восточной конференции.

Благодаря этому триумфу Детройт покинул последнее место в лиге.

Детройт Ред Уингз — Бостон Брюинз 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Винипег сумел воспользоватся тем, что для Ванкувера это была вторая игра за два дня и за счет свежести нанес поражение конкуренту за плей-офф.

Виннипег Джетс — Ванкувер Кэнакс 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Лидер запада Эдмонтон поиздевался над аутсайдером востока. Хотя после первого периода трудно было представить такой счет, Девилз хорошо держали оборону и отлично выкатывались в контратаки. Увы, на большее их не хватило.

Эдмонтон Ойлерз — Нью-Джерси Девилз 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)