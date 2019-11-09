Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему

Новости спорта:Украинка тренировалась индивидуально до того, как присоединиться к сборной.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к новому сезону в норвежском Домбасе. По ее словам, она осталась довольна условиями на сборе.

«В Домбасе были шикарные условия, классная трасса, очень хорошие люди, которые с удовольствием помогали нам во всем, прислушиваясь к нашему мнению по поводу рельефа трассы. Трасса была 2,5 километра, но очень много петель, на которых можно было по-разному кататься: была и равнина, и спуски, и подъемы, то есть условиями мы остались довольны. Проживание нам обошлось дешевле, чем на аналогичном сборе команды в Финляндии, что позволило мне за свой счет привезти младшую сестру, и вместе с ней тренироваться», — цитирует Меркушину Biathlonnews.com.ua.

«К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира».

«Меня не пугают возможные итоги отбора, не пугает перспектива Кубка IBU, потому что это, скажем так, также неплохая возможность посоревноваться, завоевать хрустальный глобус, к примеру. В свое время у меня это почти получилось, когда я бегала последний год по юниоркам, и даже какое-то время шла второй в общем зачете».

Меркушина начала заниматься со сборной Украины лишь на сборе в Шушене, до этого тренируясь индивидуально под руководством своего отца Олега Меркушина.

Первый этап нового биатлонного сезона начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде.