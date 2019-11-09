Определилось место проведения чемпионата мира по летнему биатлону

Новости спорта:Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года состоится в Рупольдинге.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) проинформировал, что чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года перенесён из Контиолахти (Финляндия) в Рупольдинг (Германия).

«Изменение места проведения чемпионата мира по летнему биатлону выгодно всем. В Контиолахти принимающая сторона получит возможность полностью сконцентрироваться на этапах Кубка мира. В частности, это касается стартового этапа сезона-2020/21. За счёт нового формата он ставит новые задачи перед организаторами», — сказал президент IBU Олле Далин.

IBU принял такое решение, чтобы избежать ситуации, когда три значимых события в календаре проводились бы в одном месте в течение одного календарного года.

В 2020 году в Контиолахти пройдут два этапа Кубка мира — предпоследний этап в сезоне-2019/20 в марте и стартовый этап сезона-2020/21 в ноябре. Соревнования в Рупольдинге пройдут с 19 по 23 августа 2020 года.