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Определилось место проведения чемпионата мира по летнему биатлону

Определилось место проведения чемпионата мира по летнему биатлону
14:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года состоится в Рупольдинге.

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) проинформировал, что чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года перенесён из Контиолахти (Финляндия) в Рупольдинг (Германия).

«Изменение места проведения чемпионата мира по летнему биатлону выгодно всем. В Контиолахти принимающая сторона получит возможность полностью сконцентрироваться на этапах Кубка мира. В частности, это касается стартового этапа сезона-2020/21. За счёт нового формата он ставит новые задачи перед организаторами», — сказал президент IBU Олле Далин.

IBU принял такое решение, чтобы избежать ситуации, когда три значимых события в календаре проводились бы в одном месте в течение одного календарного года.

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В 2020 году в Контиолахти пройдут два этапа Кубка мира — предпоследний этап в сезоне-2019/20 в марте и стартовый этап сезона-2020/21 в ноябре. Соревнования в Рупольдинге пройдут с 19 по 23 августа 2020 года.

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Биатлон, Рупольдинг, Новости спорта, Контиолахти.
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