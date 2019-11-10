Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Заря - Колос: онлайн видео-трансляция матча 14-го тура УПЛ
Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)
Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)

Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)

Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Легенда силового экстрима Мариуш Пудзяновски на турнире по смешанным единоборствам в Загребе победил культуриста Эрко Джуна.

Схватка бойцов завершился во втором раунде: Пудзяновски повалил соперника и в маунте начал его избивать. Джун проявил пассивность в защите, и рефери остановил поединок.

Пудзяновски уже 10 лет выступает в смешанных единоборствах. На его счету 21 поединок, в которых он одержал 13 побед и 7 раз потерпел поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

У Джуна поединок с Пудзяновски был четвёртым в карьере. Поражение от Мариуша стало первым в профессиональной карьере боснийского бойца.

Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)

Пудзяновски является легендарным стронгменом — на его счету пять титулов самого сильного человека в мире. Его соперник — трёхкратный чемпион Балкан по бодибилдингу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, MMA, Новости ММА, Мариуш Пудзяновски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
02 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
03 "Сашко, де ти гуляв": в Англии вратарь повторил "подвиг" Шовковского (Видео)
04 Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д
05 Пулев победил Букера и вышел на чемпионский бой в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь