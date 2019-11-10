Легендарный богатырь Пудзяновски побил бодибилдера из Боснии (Видео)

Новости спорта:Легенда силового экстрима Мариуш Пудзяновски на турнире по смешанным единоборствам в Загребе победил культуриста Эрко Джуна.

Схватка бойцов завершился во втором раунде: Пудзяновски повалил соперника и в маунте начал его избивать. Джун проявил пассивность в защите, и рефери остановил поединок.

Пудзяновски уже 10 лет выступает в смешанных единоборствах. На его счету 21 поединок, в которых он одержал 13 побед и 7 раз потерпел поражение. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

У Джуна поединок с Пудзяновски был четвёртым в карьере. Поражение от Мариуша стало первым в профессиональной карьере боснийского бойца.

Пудзяновски является легендарным стронгменом — на его счету пять титулов самого сильного человека в мире. Его соперник — трёхкратный чемпион Балкан по бодибилдингу.