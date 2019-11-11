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Результаты матчей НХЛ 10.11.19 (Видео)

Результаты матчей НХЛ 10.11.19 (Видео)
10:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Очередной игровой день в НХЛ подошел к концу.

Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз 5:6 Б (1:2, 4:2, 0:1, 0:0, 1:2)

Развеселый матч устроили между собой Рейнджерс и Пантерс. За два периода зрители увидели 9 голов, далее тем подзбавился.

Тем не менее, победитель определился в серии булитов, которая также вышла захватывающейся.

Виннипег Джетс – Даллас Старз 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Куда менее результативно играли Виннипег и Даллас. Казалось, что крепкий середняк Джетс будет постепенно наращивать преимущество, но провалив второй период хозяева всю заключительную 20-и минутку пытались отыграться и им это удалось.

А уже в овертайме была заброшена и победная шайба.

Ванкувер Кэнакс – Нью-Джерси Девилз 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Еще менее результативно прошел матч в Канаде, где Ванкувер принимал Нью-Джерси. Один из лидеров запада неожиданно остапился на команде, которая находится в нижней части таблицы востока.

Детройт Ред Уингз – Вегас Голден Найтс 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Сегодня, как показал матч в Детройте, день аутсайдеров. Детройт, слабейшая команда лиги, сумела обыграть финалистов 2018 года Вегас. Все шло к успеху "рыцарей", все перевернул последний период, хозяева в нем сумели забить две безответные шайбы.

Чикаго Блэкхокс – Торонто Мейпл Лифс 5:4 (4:1, 0:0, 1:3)

Чикаго, уничтожив в первом периоде гостей из Канады, во второй двадцатиминутке начали "сушить" игру. Однако "листья" в последнем отрезке почти отыгрались.

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Чтобы перевести игру в овертайм не хватило совсем немного времени, а также великолепные действия защиты Блэкхоукс.

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