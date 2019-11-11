Украина назвала состав на турнир по биатлону в Шушене

Новости спорта:В Шушене определится состав женской сборной на первый этап Кубка мира.

Сестры Семеренко и еще 11 спортсменов вошли в сборную Украины по биатлону для участия в традиционном турнире, который состоится 16-17 ноября в норвежском Шушене, сообщает UA:Биатлон.

Женщины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Надежда Белкина, Дарья Блашко, Юлия Джима, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко.

Мужчины: Андрей Доценко, Сергей Семенов.

Кроме Украины, будут соревноваться также основные сборные Норвегии, Германии, Франции, Италии, Чехии и Словении, а также спортсмены из Бельгии, Литвы и Латвии.

По итогам турнира планируется определить состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира, который стартует 30 ноября в Эстерсунде.