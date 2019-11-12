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Фьюри хочет выйти в октагон против чемпиона UFC

Фьюри хочет выйти в октагон против чемпиона UFC
09:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Одиозный Тайсон Фьюри может провести бой в октагоне.

Обладатель титула чемпиона UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочичем может провести поединок с британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри в супертяжелой весовой категории по боксу.

"Насколько мне известно, Тайсон хочет податься в ММА. Мне такие вызовы по душе. Мне хочется с ним побоксировать, ведь он классный боец, у нас получилось бы устроить шоу.

Победа над Ди Си не было случайностью. Я побил его в убедительной манере. В первом бою он подловил меня ударом в первом поединке, однако во второй раз все же я победил и это не было везением. Меня Кормье сейчас не интересует, я хочу сосредоточиться на Тайсоне", - цитирует бойца BoxingScene.

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Ранее сообщалось. что Тайсон Фьюри впервые провел тренировку по смешанным единоборствам.

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Тайсон Фьюри, Бокс, MMA, UFC, Стипе Миочич.
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