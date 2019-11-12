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Украинец Парубченко подписал контракт с Bellator

Украинец Парубченко подписал контракт с Bellator
10:28 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:В промоушене уже выступает одноклубник украинца Ярослав Амосов.

2-кратный чемпион мира по боевому самбо 26-летний полулегковес Владислав Парубченко (15-1) подписал контракт с американским промоушеном Bellator.

Парубченко свое последнее и единственное поражение потерпел нокаутом от Александра Дурыманова в 2015 году. С тех пор украинец серию из восьми побед.

Одинадцать своих поединков Парубченко выиграл самбишенами, три нокаутами и еще один прошел всю дистанцию.

Как можно понять с количества побед самбишенами, Парубченко – это борец, проводящий почти все свои поединки в партере, где доминирует над соперниками.

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Напомним, что в Bellator выступает одноклубник Парубченко по клубу «Гермес» Ярослав Амосов, который выиграл свой последний бой у Дэвида Рикелза.

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MMA, UFC, Владислав Парубченко, Ярослав Ямосов.
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