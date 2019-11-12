Названы лучшие легкоатлеты Украины в октябре

Новости спорта:Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, а также метатель молота Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами октября.

Федерация легкой атлетики Украины на своем сайте объявила лучших легкоатлетов в октябре — ими стали прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, а также метатель молота Михаил Кохан.

Бех-Романчук выиграла серебряную медаль на минувшем чемпионате мира по легкой атлетике в катарской Дохе, прыгнув в длину на 6,92 метра.

Напомним, что украинка принесла сборной Украине одну из двух медалей чемпионата мира. Вторую серебряную награду выиграла прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая была признана лучшей легкоатлеткой по версии украинской федерации в сентябре.

18-летний Кохан стал пятым на взрослом чемпионате мира по легкой атлетике, побив юниорский рекорд с результатов в 84,73 метра.