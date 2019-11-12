"Спасибо, Харьков": яркий бэкстейдж турнира WWFC 16

Новости спорта:На официальном канале WWFC вышел ролик, посвященный яркому турниру в Харькове.

В начале ноября в Харькове состоялся масштабный турнир по ММА. WWFC 16 стал настоящим подарком для харьковчан и гостей первой столицы Украины.

Недавно на официальном канале WWFC вышел крутой ролик, где вы можете еще раз "прожить" невероятную атмосферу прошедшего турнира

"Спасибо, Харьков": невероятный бэкстейдж турнира WWFC 16:

Ранее президент и вице-президент лиги WWFC подвели итоги турнира, где неоднократно благодарили болельщиков.

Президент WWFC Владимир Тесля: Спасибо Харькову за такой теплый прием. Приняли очень тепло, неожиданно! Это очень радует, потому что их поддержка важна, как для нас, так и для спортсменов. Поединки? - Мне кажется все были красивыми и яркими - ребята молодцы. Когда опять в Харьков? - В следующем году приедем в Харьков два раза. Я думаю, Харькову нужно ждать нас.

Вице-президент WWFC Денис Перч: Харьков идеально принял турнир. Мы знали, что Харьков, действительно, бойцовский город. Мы провели ивент мирового уровня - Харьков оценил и мы очень рады! Публика в Харькове была максимально готова к нашему турниру. Мне все очень понравилось.

Яркие снимки неподдельных эмоций: вот, что значит "настоящая любовь":

Напомним, турнир WWFC 17 состоится в Киеве. Ориентировочно турнир во Дворце спорта состоится в декабре. Пока что предлагаем вам посмотреть результаты впечатляющие обзоры матчей WWFC 16.