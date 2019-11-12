Футзал: сборная Украины сыграет против хорватов

Новости спорта:Сине-желтые готовятся к матчам элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020.

Сборная Украины по футзалу проведет две товарищеские встречи против команды Хорватии, сообщает официальный сайт АФУ.

Контрольные поединки состоятся 2 и 3 декабря в Украине. Точное время и место проведения матчей станут известны позже.

Спарринги с Хорватией — это очередной этап подготовки украинской сборной к матчам элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020. Команда Александра Косенко в квалификации сыграет в группе B против команд Испании, Сербии и Франции.

Поединки группы B пройдут в Сербии с 28 января по 2 февраля 2020 года. Победитель квартета напрямую выйдет на чемпионат мира. Команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф за еще две путевки на мировое первенство.