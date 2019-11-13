Во Львове состоится международный турнир по футзалу

Новости спорта:Во Львове пройдет международный турнир по футзалу среди женских сборных.

Во Львове пройдет международный турнир по футзалу среди женских сборных, сообщает официальный сайт АФУ. Lviv Freedom Cup пройдет с 12 по 15 января 2020 года.

За победу на турнире будут соревноваться шесть женских национальных сборных:

Украина

Венгрия

Италия

Чехия

Словакия

Финляндия

Дата жеребьевки турнира и расписание матчей станут известны позже.

Напомним, что в феврале нынешнего года сборная Украины заняла четвертое место на чемпионате Европы по футзалу среди женщин. В матче за бронзу украинки в серии пенальти уступили команде России (2:2, 2:3 по пенальти).