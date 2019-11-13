Скачать
Среда, 13.11.2019
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Результаты матчей НХЛ 12.11.19 (Видео)

Результаты матчей НХЛ 12.11.19 (Видео)
09:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Завершился очередной игровой день в НХЛ.

В первом матче дня Бостон Брюинс достаточно неожиданно уступил Флориде, перед последним периодом хозяева вели в 4:0, но Пантерс показали характер и перевели игру в дополнительное время, где и дожали деморализированных хозяев.

Бостон — Флорида — 4:5 Б (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:2)

Монреаль — Коламбус — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Пожалуй, один из самых известных в мире хоккейных клубов Монреаль, переживает не лучшие времена, возможно, победа над Коламбусом, хотя как-то вернет их на путь великих триумфов.

Яркий бэкстейдж турнира WWFC 16 в Харькове

Рейнджерс — Питтсбург — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Этот матч был полон борьбы, накала и страстей. Лишь в овертайме определился победители, им стали Рейндержс, которые немного улучшили свое турнирное положение.

Виннипег — Колорадо — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Те, кто потратил деньги на билет явно не могут быть довольные, они увидели, как их команда получила четыре безответные шайбы в свои ворота.

Сент-Луис — Аризона — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Действующий обладатель Кубка Стэнли Сент-Луис уступил дома Аризоне, которая на удивление продолжает идти в группе лидеров Западной конференции.

Анахайм — Детройт — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

В последнем матче дня некогда грозный Детройт, переживающий не лучшие времена, сумел нанести поражение Анахайму. Ред Уингз потихоньку отрываются от дна НХЛ, но, видимо, плей-офф им в этом году не видать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону
02 Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
03 Сербия - Украина: прогнозы букмекеров на заключительный матч отбора Евро-2020
04 Очередная тренерская отставка в Италии
05 Лидер сборной Украины: Надо набрать очко с Сербией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь