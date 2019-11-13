Результаты матчей НХЛ 12.11.19 (Видео)

Новости спорта:Завершился очередной игровой день в НХЛ.

В первом матче дня Бостон Брюинс достаточно неожиданно уступил Флориде, перед последним периодом хозяева вели в 4:0, но Пантерс показали характер и перевели игру в дополнительное время, где и дожали деморализированных хозяев.

Бостон — Флорида — 4:5 Б (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:2)

Монреаль — Коламбус — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Пожалуй, один из самых известных в мире хоккейных клубов Монреаль, переживает не лучшие времена, возможно, победа над Коламбусом, хотя как-то вернет их на путь великих триумфов.

Рейнджерс — Питтсбург — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Этот матч был полон борьбы, накала и страстей. Лишь в овертайме определился победители, им стали Рейндержс, которые немного улучшили свое турнирное положение.

Виннипег — Колорадо — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Те, кто потратил деньги на билет явно не могут быть довольные, они увидели, как их команда получила четыре безответные шайбы в свои ворота.

Сент-Луис — Аризона — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Действующий обладатель Кубка Стэнли Сент-Луис уступил дома Аризоне, которая на удивление продолжает идти в группе лидеров Западной конференции.

Анахайм — Детройт — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

В последнем матче дня некогда грозный Детройт, переживающий не лучшие времена, сумел нанести поражение Анахайму. Ред Уингз потихоньку отрываются от дна НХЛ, но, видимо, плей-офф им в этом году не видать.