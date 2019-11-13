Умер восьмикратный призер Тур де Франс

Новости спорта:Французский велогонщик, восьмикратный призер общего зачета многодневки Тур де Франс Раймон Пулидор умер на 84-м году жизни

Французский велогонщик, восьмикратный призер общего зачета многодневки Тур де Франс Раймон Пулидор умер на 84-м году жизни, сообщает BBC.

Раймон Пулидор пять раз становился третьим на Тур де Франс и трижды завершал соревнование на второй позиции. Ему так и не покорилась желтая майка.

В 1964-м году француз выиграл Вуэльту Испании, а в 1961-м году гонку Милан — Сан-Ремо.

Пулидор до конца своей жизни участвовал в церемониях награждения на Тур де Франс, в том числе и в текущем году. Во Франции он награжден орденом Почетного легиона.