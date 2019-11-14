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В поединке между "щуками" и "волками" было заброшено 15 шайб (Видео)

В поединке между "щуками" и "волками" было заброшено 15 шайб (Видео)
14:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Херсонский «Днепр» в очередной раз уверенно обыграл «Ледяных Волков» .

Сегодня, 13 ноября, на киевской арене «Шалетт» состоялся второй матч 15-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари – Матч, в рамках которого встречались местные «Ледяные Волки» и херсонский «Днепр».

Статистика очных встреч этих команд в нынешнем сезоне составляла 21:7 в пользу гостей. Тем более, последний поединок в Херсоне, в котором «щуки» обыграли «волков» (9:4), свидетельствовал о тотальном превосходстве подопечных Дмитрия Пидгурского над командой Руслана Борисенко.

Матч в Киеве не стал исключением. С первых минут херсонские хоккеисты завладели инициативой на площадке, задали темп и продемонстрировали отличную комбинационную игру. Как результат - уже к одиннадцатой минуте гости вели со счетом - 3:0.По шайбе забросили Александр Шибаев, Андрей Жвачкин и Валентин Сирченко.

Второй и третий периоды стали продолжением киевского разгрома - херсонские хоккеисты забросили еще десять шайб. Стоит отметить, что киевляне не опустили рук и смогли немного подсластить горечь поражения, забив два гола – Николай Дворник и Иван Федосов. 

Счет матча – 2:13 в пользу «Днепра». Подопечные Дмитрия Пидгурского, обходят «Донбасс» и занимают второе место в чемпионате. В свою очередь, «Ледяные Волки» остаются на пятом месте.

«Ледяные Волки» – «Днепр» 2:13 (0:3, 0:4, 2:6)

Шайбы: 0:1 – Шибаев (Липсбергс, Жвачкин – бол.) – 04:01, 0:2 – Жвачкин (Шибаев, Липсбергс) – 09:43, 0:3 – Сирченко (Василенков, Чернышенко) – 10:29, 0:4 – Дорофеев (Липсбергс, Жвачкин) – 20:34, 0:5 – Шибаев (Жвачкин, Дорофеев – бол.) – 23:19, 0:6 – Белоусов (Василенков, Каракулько) – 30:40, 0:7 – Дорофеев (Янишевский, Шибаев – мен.) – 37:38, 0:8 – Дорофеев (Шибаев, Жвачкин – бол.) – 44:58, 1:8 – Федосов (Чуйков, Черемнов – бол.) – 45:46, 1:9 – Коваленко (Каракулько, Василенков) – 52:25, 1:10 – Василенков (Каракулько, Коваленко) – 53:07, 1:11 – Декало (Шибаев, Липсбергс) – 54:33, 1:12 – Липсбергс (Шибаев, Жвачкин) – 57:23, 2:12 – Дворник (Овчинников, Андрющенко) – 58:08, 2:13 – Чернышенко (Янишевский, Луговой) – 58:28.

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Вратари: Дуве (Романов, 30:40) – Петров (Гурко, 31:00).

Ледяные Волки: Дуве (Романов); Сысак - Федосов, Боронило - Фроленко (А), Воронин (А) - Лисин, Тонковид - Курпич; Черемнов - Чуйков - Шабанов, Колядинский - Дворник (К) - Рудгорд, Овчинников - Воробьёв - Андрющенко, Савицкий.

Днепр: Петров (Гурко); Дорофеев - Декало, Белоусов (А) - Сирченко, Афанасьев (А) - Шулешов; Жвачкин (К) - Шибаев - Липсбергс, Каракулько - Чернышенко - Василенков, Янишевский - Ромащенко - Коваленко.

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Хоккей, УХЛ, ХК Днепр, ХК Ледяные Волки.
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