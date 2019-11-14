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В Москве застрелили трехкратного чемпиона мира

В Москве застрелили трехкратного чемпиона мира
14:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:В Москве неизвестный застрелил чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Правоохранители открыли дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 13 ноября у дома на Нахимовском проспекте неизвестный выстрелил в Боляна. Убийца произвел несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Спортсмен скончался на месте от полученного ранения.

Тело Боляна обнаружил местный житель, который увидел его в свете фар, когда парковал свое авто.

"Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный совершил у него несколько выстрелов, в том числе в голову, и исчез", – цитирует ТАСС российских следователей.

Кто такой Ашот Болян

40-летний Ашот Болян три раза становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга. Еще 17 раз его признавали победителем различных международных турниров.

Ему принадлежит невероятный рекорд – за секунду боец выбросил 11 ударов.

В поединке между "щуками" и "волками" было заброшено 15 шайб (Видео)

Болян был главой Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и гендиректором зарегистрированной в Москве ООО "Карат", которая связана со спортом.

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Москва, Бокс, MMA, UFC, Ашот Болян.
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