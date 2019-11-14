Российские агенты следили за одним из руководителей ВАДА

Новости спорта:Вице-президент ВАДА призналась, что за ней следили агенты из России.

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд рассказала в интервью телеканалу TV2 о слежке агентов из России несколько лет назад.

«Я направлялась на очередной антидопинговый семинар в Осло, но меня перехватила служба безопасности и сообщила, что есть информация о том, что отдельные представители России связывались с различными компаниями и изучали мою деятельность. А также мои заявления и даже передвижения», - заявила Хеллеланд.

Также вице-президент ВАДА сообщила, что в то время был произведен взлом ее компьютера.

Хеллеланд покидает пост вице-президента ВАДА в конце года. С 1 января 2020 этот пост займет двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян.

В конце сентября ВАДА начала процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Департамент разведки и расследований ВАДА добился значительных успехов в анализе данных, полученных из Московской лаборатории.

В начале недели президент ВАДА Крейг Риди выразил уверенность в том, что РУСАДА лишат статуса соответствия. В этом случае российских спортсменов могут лишить возможности выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, а сборную России - не допустить к следующему футбольному чемпионату мира.