Легендарный боец UFC не оставляет шансов Майку Тайсону

Новости спорта:Чак Лидделл уверен, что может одолеть одного из лучших боксеров в истории.

Легендарный боец UFC Чак Лидделл оценил свои шансы в поединке против члена Всемирного зала боксерской славы Майка Тайсона. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе уверен, что у одного из самых известных и узнаваемых боксеров мира практически не было бы шансов против него в уличной драке.

"Если бы это был уличная драка, то я бы победил. Я имею в виду, да, у него еще есть небольшой шанс. У него есть шанс подловить меня. Но, не считая этого, тут все предрешено", - сказал Лидделл в подкасте Эда Майлетта.

Напомним, ранее Майк Тайсон, в свою очередь, заявил, что победил бы в уличной драке другого легендарного боксера Флойда Мейвезера.