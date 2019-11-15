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Донбасс уступил Неману в Континентальном кубке

Донбасс уступил Неману в Континентальном кубке
18:27 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Донбасс с поражения начал второй раунд Континентального Кубка.

В рамках стартового матча полуфинального раунда Континентального кубка IIHF в группе F «Донбасс» в Кракове сыграл против белорусского «Немана».

«Неман» – «Донбасс» 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Левша (Ремезов) – 01:58, 2:0 – Степанов (Ремезов – бол.) – 09:02, 2:1 – Белухин (Матерухин) – 24:15, 3:1 – Варивончик – 41:23, 3:2 – Подзиньш (Карпенко, Уилсон) – 49:53, 3:3 – Захаров (Костиков, Уилсон) – 54:24, 4:3 – Ремезов (Кислый – бол.) – 62:09.

Неман: Трус (Городецкий); Хоромандо - Йекунен, Малиновский - Ремезов - Кислый (А); Степанов - Гришанов, Хильтунен - Туркин (К) - Двуреченский; Бадун - Божко, С. Малявко (А) - Сусло - А. Малявко; Хурри - Хиетанен, Елисеенко - Варивончик - Левша.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Уилсон - Большаков, Матерухин - Белухин - Васильев; Сильницкий - Романенко, Лялька (А) - Карамнов - Коренчук (А); Яковлев - Жовнир, Шишлянников - Захаров (К) - Никифоров; Курбатов - Пангелов-Юлдашев, Подзиньш - Карпенко - Костиков.

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Обе команды смогли рассчитывать на громкую поддержку своих болельщиков на польской арене, гостевые секторы задавали темп игре с первых секунд. «Донбасс» в Краков приехало поддержать более 200 болельщиков.

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ХК Донбасс, Континентальный кубок, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, ХК Неман.
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