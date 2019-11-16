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Вита Семеренко финишировала в шаге от медали в спринте в Шушене

Вита Семеренко финишировала в шаге от медали в спринте в Шушене
18:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:На турнире в Шушене состоялись спринтерские гонки

Украинская биатлонистка Вита Семеренко финишировала четвертой на Международных предсезонных соревнованиях в норвежском Шушене.

В спринте Семеренко удалось стать лучшей из украинок. Она проиграла 37,4 секунды победительнице гонки Лизе Витоцци из Италии. Второе место у шведки Ингелы Андерссон, а третье время показала Доротея Вирер из Италии.

Отметим, что также в топ-30 спринта в Шушене среди представительниц Украины попали Юлия Джима (14), Надежда Белкина (15), Дарья Блашко (19), Валентина Семеренко (24) и Анастасия Меркушина (30).

Соревнования в Шушене помогут тренерскому штабу сборной Украины определиться с составом женской команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде.

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Победой немецкого биатлониста Йоханнеса Кюна завершилась в субботу спринтерскоя гонка на Международных предсезонных соревнованиях в Шушене (Норвегия). Кюн преодолел дистанцию за 25 минут 40,31 секунды (1 промах на огневых рубежах). Второе место занял норвежец Александер Андерсен, а тройку лучших биатлонистов гонки замкнул француз Мартен Фуркад.

Украинец Сергей Семенов пришел к финишу с 23-м результатом (1 минута 16,1 секунды отставания, 1 промах). Еще один наш биатлонист - Андрей Доценко был лишь 78-м.

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Вита Семеренко, Биатлон, Сергей Семенов, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Шушен.
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