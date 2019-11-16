Кременчуг обыграл Белый Барс в УХЛ (Видео)

Новости спорта:"Кременчуг" добыл четырнадцатую победу в сезоне.

В матче 16-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Кременчуг" победил дома "Белый Барс" 4:0.

"Кременчуг" добыл четырнадцатую победу в сезоне. Дома лидер чемпионата не имел проблем с белоцерковским "Белым Барсом" 4:0. У хозяев шайбы забросили: Серанов, Боевых, Пукс, Созонов.

"Кременчуга" набрал 41 очко после 16 матчей и уверенно лидирует в УХЛ. У ближайшего преследователя "Днепра" на 10 очков меньше, но при этом у команды из Херсона два матча в запасе.

Напомним, в матчах 15-го тура чемпионата УХЛ "Донбасс" обыграл в Белой Церкви "Белый Барс" 4:0, а "Днепр" и "Кременчуг" одержали разгромные победы над "Ледяными Волками" и харьковским "Динамо", соответственно.