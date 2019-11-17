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Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019

Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019
14:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Третье время среди украинок у Меркушиной.

Валентина Семеренко и Дарья Блашко вошли в десятку лучших биатлонисток по итогам масс-старта на предсезонных соревнованиях в норвежском Шушене.

Обе украинки прошли дистанцию без промахов и отстали от победительницы Доротеи Вирер из Италии на 47,9 и 59,8 секунды соответственно. Валя Семеренко финишировала 7-й, а Блашко - 8-й.

Третий лучший результат среди украинок (24 место) показала Анастасия Меркушина, которая допустила два промаха и отстала от Вирер на 2 минуты и 36 секунд.

Капитан женской сборной Елена Пидгрушная завершила гонку на 30-м месте, у нее также два промаха. Всего дистанцию прошли 10 украинских спортсменок.

Напомним, вчера Вита Семеренко финишировала четвертой в спринте на турнире в Шушене.

Где и когда смотреть матч Сербия - Украина

Соревнования в Шушене помогут тренерскому штабу сборной Украины определиться с составом женской команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Валентина Семеренко.
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