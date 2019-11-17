Где и когда смотреть матч Сербия - Украина

В воскресенье, 17 ноября, национальная сборная Украины сыграет заключительный матч группового раунда отбора на Евро-2020.
Соперник украинцев - сборная Сербии, еще имеет шансы выйти из группы. Но все будет зависеть еще и от матча португальцев.
Турнирное положение перед матчем
Заявка сборной Украины
Вратари: Пятов, Лунин, Панькив
Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Шабанов, Миколенко, Болбат, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шахов, Безус, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Беседин
Матч Сербия — Украина состоится сегодня, 17 ноября, в 16:00 по киевскому времени в Белграде. Прямая трансляция на канале Украина.