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Где и когда смотреть матч Сербия - Украина

Где и когда смотреть матч Сербия - Украина
14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сегодня сборная Украины сыграет последний матч группового раунда отбора на чемпионат Европы.

В воскресенье, 17 ноября, национальная сборная Украины сыграет заключительный матч группового раунда отбора на Евро-2020.

Соперник украинцев - сборная Сербии, еще имеет шансы выйти из группы. Но все будет зависеть еще и от матча португальцев.

Турнирное положение перед матчем

Заявка сборной Украины

Вратари: Пятов, Лунин, Панькив

Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Шабанов, Миколенко, Болбат, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шахов, Безус, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Беседин

Сербия – Украина: почему важно не проиграть

Матч Сербия — Украина состоится сегодня, 17 ноября, в 16:00 по киевскому времени в Белграде. Прямая трансляция на канале Украина.

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Сборная Украины, УЕФА, Сборная Сербии, Евро-2020.
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