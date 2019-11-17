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Сербия – Украина: почему важно не проиграть

Сербия – Украина: почему важно не проиграть
14:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В воскресенье сборная Украина проведет на выезде свой последний матч отбора Евро-2020.

Эта встреча в квалификации уже ничего не решает для подопечных Андрея Шевченко, ведь они досрочно гарантировали себе первое место в группе. 

А вот сербам победа не помешает. Во-первых, они захотят взять реванш за обидное поражение 0:5 во Львове, а во-вторых, кое-какие шансы на выход из группы у них остаются. Правда, тут нужно будет не просто выиграть, но и рассчитывать на то, что Люксембург у себя дома сможет отобрать очки у Португалии. Сербы хвалят сборную Украину, отмечают, что наша команда удивила всю Европу и они очень хотят обыграть ее ради себя.

Отбор на Евро-2020

16:00 Сербия - Украина

Что же касается шансов на успех, то пока что тут расклады на стороне хозяев поля. Хотя преимущество не сильно большое. Аналитики Parimatch дают 47% на победу Сербии и 26% на успех сборной Украины (27% на ничью).

Кстати, результат важен и для украинцев. Нам важно не проиграть, чтобы быть сеянными при жеребьевке чемпионата Европы и получить в соперники менее именитых соперников. В этой схеме запутался даже Андрей Шевченко, о чем он сам сказал после игры с Эстонией. Так что в команде на эти нюансы не обращают внимания и настраиваются на то, чтобы удачно сыграть с сербами.

В матче с Эстонией Шевченко не стал сильно нагружать ключевых игроков. Главный тренер сборной Украины использовал в спарринге шесть замен, дал дебютировать Дмитрию Иванисеня. Также выпустил вместо Ярмоленко Марьяна Шведа, у которого не так много игровой практики в «Селтике».

"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)

Так что с сербами мы будем готовы сыграть сильнейшим составом. Соперник явно попытается играть первым номером и сразу же рванет в атаку. Если команда Андрея Шевченко выдержит этот натиск и удачно сыграет на контратаках, что ей неплохо удается, в Сербии нас будут вспоминать еще долго.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Сербии, Евро-2020, Сербия - Украина.
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