Скачать
Суббота, 16.11.2019
Бавария определилась с главным тренером
Бавария определилась с главным тренером
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)

"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)

"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
19:49 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии.

17-го ноября сборная Украины завершит отбор Евро-2020 выездным матчем против Сербии. Перед игрой с журналистами пообщался наставник Андрей Шевченко.

Украина уже вышла на Евро-2020, но еще нужно попасть в список сеяных. Для этого следует набрать 1 пункт. Матч начнется в 16:00.

Кадровый вопрос: "У всех все нормально, все готовятся. У Коноплянки была температура, но уже все нормально. Будет тренироваться. В остальном все готовятся к матчу с Сербией".

Мотивация: "Прежде всего, для нас важный матч, потому что с точки зрения жеребьевки нам важно быть сеяными. И для этого нужно сыграть хорошо. Мы решаем разные задачи, но подготовка должна быть такой же серьезной как обычно".

"Впечатления двоякие": Шевченко прокомментировал матч с эстонцами

Отсутствие болельщиков Украины: "Однозначно нам не будет хватать наших фанов. Думаю, была договоренность между федерациями. Если есть конфликты, то их нужно тушить. Но нашу сборную ждет важный матч, и мы с уважением относимся к сборной Сербии".

Месть Сербии за 0:5 в Украине: "Я не думаю, что счет имеет значение. Во Львове у нас была мотивация победить, и мы это сделали. Не всегда счет отображает суть игры. Но нам тоже важно заработать очки, мы думаем о жеребьевке. Сербы же продолжают бороться за 2-е место и выход на Евро".

О составе на Евро-2020: "Еще достаточно времени до Евро, многое может измениться. Сейчас я не вижу смысла думать о стратегии. Нужно хотя бы дождаться жеребьевки. Однозначно у нас будут контрольные матчи до Евро, и у игроков, в том числе молодых, будут шансы показать себя".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-форвард Шахтера женился на российской модели (Фото)
02 Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
03 Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн матча (Видео)
04 Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
05 Трагически погибла чемпионка Украины по боксу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь