"Впечатления двоякие": Шевченко прокомментировал матч с эстонцами

Новости спорта:Наставник украинцев отметил позитивные и негативные моменты в игре против эстонцев.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победы своих подопечных в матче против сборной Эстонии (1:0).

"Впечатления двоякие. Начали очень хорошо, создали несколько хороших моментов, но подводила реализация. Во втором тайме мы пошли на определенные риски, дали некоторым ребятам сыграть, было много замен. Я считаю, в целом, матч удался. От своей игры мы не отказались, структура игры была правильной. В финальных стадиях атаки не совсем правильные принимались решения, поэтому мы не смогли забить тот мяч, который мы ждали в начале игры".

Также коуч рассказал об игроках, которые проводят не так много поединков за национальную сборную, но сегодня имели игровую практику.

"Претензий никаких нет, потому что они играют лишь свои первые игры. Многие из них либо давно не играли за сборную, либо вообще не играли. Для того, чтобы понимать структуру игры, нужно быть постоянно в игре. Мы им специально дали шанс. Я рад, что с первых минут соблюдались те принципы игры, которые мы хотим видеть постоянно у команды. В первом тайме они были намного лучше выполнены. Во втором тайме, особенно где-то в конце, потеряли нить игры, потому что структура в некоторых эпизодах была нарушена".

Отдельно специалист прокомментировал дебют в национальной команде Дмитрия Иванисени и игровые минуты для Марьяна Шведа.

"Иванисеня очень хорошо вошел в игру. Мы давно следили за ним. На позиции, на которой мы его видим, он играет и в своем клубе, он ее хорошо понимает. В некоторых эпизодах сыграл здорово, были моменты, когда немного ошибался. Но, как для дебюта, я считаю очень хорошо отыграл".

"Швед? Вышел, обострил. Не совсем он понимает свою позицию на поле, но он имеет очень хорошие задатки. Он делал некоторые хорошие передачи, проходы. Но мы ждем от него большего".

Также тренер рассказал, какова вероятность того, что в составе сборной появятся новые лица накануне Евро-2020.

"До чемпионата Европы еще полгода. Будем смотреть. Они должны заиграть в своих клубах, стать лидерами своих команд. Если все будет хорошо, будем давать шанс. Будут товарищеские игры. Мне нужно, чтобы футболисты показывали качественную игру. У нас есть костяк команды. Некоторые футболисты в последнее время даже не вызываются, некоторых вызвали, чтобы посмотреть на них, даже несмотря на то, что в своих клубах они играют немного. Очень важно, чтобы все футболисты читали одинаково игру на футбольном поле. К этому мы и стремимся".

Отдельно Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок против сборной Сербии.

"Я еще сам не могу до конца правильно понять регламент. Некоторые говорят, что мы уже сеянные, некоторые говорят, что еще нет. Поэтому мы на это не обращаем внимание. У нас есть предстоящая игра с Сербией, это наши прямые соперники и мы хотим удачно и хорошо сыграть против этой команды. Сейчас добавится Малиновский, надеемся, он будет в хорошей форме. Я его поздравляю с рождением первого ребенка. Завтра он уже к нам присоединится в Белграде", — завершил наставник в эфире телеканала Футбол.