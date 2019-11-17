Фуркад выиграл масс-старт А на предсезонных соревнованиях в Шушене

Новости спорта:Украинец Семенов допустил пять промахов на огневых рубежах.

В норвежском Шушене завершились международные предсезонные соревнования. Последней гонкой стал мужской масс-старт группы А.

Победителем масс-старта стал француз Мартен Фуркад, который на 15,7 секунды опередил соотечественника Антонина Гигонна. Третье место у представителя Норвегии Эндре Стремсхейма.

Единственный представитель Украины Сергей Семенов финишировал на 35-м месте. Украинец допустил пять промахов на огневых рубежах и уступил Фуркаду почти четыре минуты.

Сегодня в рамках масс-старта в группе Б украинец Андрей Доценко занял 19-е место. В женской гонке Валентина Семеренко и Дарья Блашко оказались в десятке лучших.

Шушен. Предсезонные соревнования. Масс-старт А

1. Мартен Фуркад (Франция, 1+0+0+1) 37:17,4

2. Антонин Гигонна (Франция, 1+0+0+0) +15,7

3. Эндре Стремсхейм (Норвегия, 0+1+0+1) +16,0

4. Яков Фак (Словения, 1+0+0+0) +16,6

5. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+1+2) +23,9

6. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 1+2+0+1) +24,4

…

35. Сергей Семенов (Украина, 3+1+1+0) +3:51,2

Результаты украинских биатлонисток в масс-старте Шушена-2019