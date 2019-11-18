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Понедельник, 18.11.2019
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Донбасс вылетел из Континентального кубка, проиграв по буллитам (Видео)

Донбасс вылетел из Континентального кубка, проиграв по буллитам (Видео)
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ ХК Донбасс

Новости спорта:Украинские хоккеисты заняли третье место в группе.

"Донбасс" проиграл заключительный матч третьего раунда Континентального кубка. В Кракове чемпион Украины по хоккею в серии буллитов уступил местной "Краковии" (1:2).

"Донбасс" проигрывал после двух периодов 0:1, но отыгрался в начале третьего периода после шайбы Виталия Ляльки. Основное время и овертайм завершились вничью 1:1. А в серии послематчевых буллитов "Краковия" победила 3:0.

Обзор матча:

Донбасс - Бейбарыс: обзор матча (Видео)

"Донбасс" набрал 5 очков и занял третье место в группе, уступив "Неману" и "Краковии" по результатам личных встреч. Чемпион Украины добыл лишь одну победу на групповом этапе, обыграв "Бейбарыс" из Казахстана (5:3).

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хокея.
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