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Брынзак ответил Меркушиной, которая раскритиковала российскую систему подготовки

Брынзак ответил Меркушиной, которая раскритиковала российскую систему подготовки
15:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Глава ФБУ Владимир Брынзак отреагировал на слова Меркушиной, раскритиковавшей отбор в России.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал слова биатлонистки Анастасии Меркушиной, которая раскритиковала российскую систему подготовки к отборочным стартам. По её мнению, потом спортсменки не могут хорошо выступать в течение всего сезона.

«Ну а как ещё, кроме контрольных стартов, тренеры могут определиться, кому следует отправиться на Кубок мира, не видя спортсменок в действии на протяжении всего лета? Тем более в Эстерсунде сразу пойдут эстафеты, а это ответственный старт. Потому мы говорим не о жёстком отборе, а скорее о проверке состояния спортсменок: нет ли травм, болезней, в каких кондициях девушки подходят к основным стартам…

Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему

А если всё в порядке со здоровьем, то ещё летом можно с 90% уверенностью говорить, что Настя, Валя, Вита, Лена, Юля Джима – они должны быть на Кубке мира. Отбор скорее для Белкиной, Абрамовой, Журавок… Но Абрамова, как видим, пока остаётся на том же уровне, Журавок ещё надо „поскоростить“ на Кубке IBU, чтобы выйти на нужные кондиции. Пока не совсем очевидна ситуация только с Надей», — цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.

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Биатлон, Новости спорта, Владимир Брынзак, Новости биатлона, Анастасия Меркушина.
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