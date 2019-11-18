Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)

Новости спорта:Жан Беленюк

28-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк, серебряный призер Олимпиады-2016, решил научить своих коллег самообороне.

"Друзья, всем привет. После насыщенной пленарной недели я дошел до спортивного зала и хочу показать несколько приемов, потому что на наших депутатов совершаются нападения иногда. Чтобы они знали, как себя защитить. Поехали", — сказал Беленюк, прежде чем показать несколько бросков.

Видео доступно на страничке борца в Инстаграм:

Ранее бывший депутат Олег Ляшко спровоцировал драку с нынешним депутатом от партии "Слуга Народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".