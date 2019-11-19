"Я приняла решение": Ронда Роузи шокировала своих фанатов

Новости спорта:Ронда Роузи объявила о завершении профессиональной карьеры.

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи (12-2) объявила о завершении профессиональной карьеры.

Известная спортсменка планирует родить ребенка от бывшего бойца UFC Трэвиса Брауна.

«Я приняла решение о своём будущем, жизни и обо всём. Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к женской эволюции. В будущем, я планирую родить ребёнка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена», — сказала Роузи.

Напомним, что после двух поражений в UFC Ронда Роузи начала карьеру в реслинге. В начале апреля она провела последний бой в WWE, уступив титул Бекки Линч.

Роузи - первая чемпионка UFC среди женщин. Она стала первой девушкой, которую ввели в Зал славы UFC.