Новости спорта:"UA:Перший" продолжит транслировать биатлон.

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, где смотреть биатлон в новом сезоне.

«UA:Перший», тут ничего не изменилось. «Спорт-1» пока транслировать вряд ли сможет.

В прошлом году правами на трансляции владела федерация, и мы отдали их этим двум телеканалам. Но практика показала, что это очень хлопотно и было много проблем.

Мы даже ушли в минус после этого, поскольку нам не все выплатили. В итоге, решено, что «UA:Перший» подпишет контракт и получит права трансляций гонок напрямую», – сказал Брынзак.

Напомним, первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.