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Девушка-боец умерла после боя

Девушка-боец умерла после боя
08:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха скончалась после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.

Соревнования Fast and Furious Fight состоялись 16 ноября в Саутгемптоне, сообщает MMAJunkie.

17 ноября Саиду госпитализировали, её состояние было крайне тяжёлым. Позже она скончалась.

Организаторы турнира выразили соболезнования родным девушки. По их словам, во время поединка работали медики, которые сделали всё, чтобы оказать помощь спортсменке.

В местной полиции сообщили, что проводится расследование обстоятельств этой трагедии.

Саида жила и занималась боевыми искусствами в Англии, но родилась в Иране. Хиджаб спортсменка надевала как на тренировки, так и на поединки

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Все по теме:

Великобритания, MMA, Смешанные единобортсва, Саида Саи Алетаха.
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