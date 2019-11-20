Иранский Халк дебютирует в кулачных боях (Фото)

Новости спорта:Саджад Гариби участником бойцовского шоу под названием "США против Ирана: Третья мировая война".

Бодибилдер Саджад Гариби, также известный как Иранский Халк, в 2020 году дебютирует в промоушене Bare Knuckle FC, сообщает New York Post. 27-летний спортсмен станет участником шоу под названием "США против Ирана: Третья мировая война". Об этом сообщил президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман.

Точная дата дебюта Гариби пока неизвестна.

Вес Гариби составляет около 180 кг, а рост — 188 см. Он неоднократно заявлял о своём желании выступить в смешанных единоборствах.

Bare Knuckle FC - ведущий промоушен кулачных боёв.