Скачать
Среда, 20.11.2019
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
Будет непросто: определился первый соперник Украины на Евро-2020
Будет непросто: определился первый соперник Украины на Евро-2020
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
Рекорд Клозе побит: Гнабри феерит за Германию (Видео)
Рекорд Клозе побит: Гнабри феерит за Германию (Видео)

Иранский Халк дебютирует в кулачных боях (Фото)

Смотрите фото (6)
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях (Фото)
09:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Саджад Гариби участником бойцовского шоу под названием "США против Ирана: Третья мировая война".

Бодибилдер Саджад Гариби, также известный как Иранский Халк, в 2020 году дебютирует в промоушене Bare Knuckle FC, сообщает New York Post. 27-летний спортсмен станет участником шоу под названием "США против Ирана: Третья мировая война". Об этом сообщил президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман.

Точная дата дебюта Гариби пока неизвестна.

Вес Гариби составляет около 180 кг, а рост — 188 см. Он неоднократно заявлял о своём желании выступить в смешанных единоборствах.

Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)

Bare Knuckle FC - ведущий промоушен кулачных боёв. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

MMA, Новости ММА, Bare Knuckle FC, Саджад Гариби, Иранский Халк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не Ломаченко: промоутер украинца назвал самое большое имя в современном боксе
02 Россию могут не допустить на Евро-2020
03 Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
04 А наш Зинченко - богач: Манчестер Сити заработал рекордную сумму
05 Официально: Почеттино покинул Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь