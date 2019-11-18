Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)

Видео опубликовали в «инстаграме» промоушена.
Бой завершился в третьем раунде, после того как Галлон ударил ногой с разворота и поразил соперника. Этот приём известен под названием «раскат грома».
35-летний Пирсон известен по выступлениям в UFC. Британец бился под эгидой промоушена с 2009 года, проведя в общей сложности 26 боёв в организации. Всего на его счету 38 поединков в MMA, в которых он одержал 20 побед и потерпел 17 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся.
Goodnight.
(Still can't believe this happened) pic.twitter.com/NuZKoNIbNE
— caposa (@Grabaka_Hitman) November 17, 2019
Момент удара запечатлели фотографы:
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WOW! @DavyGallon def. @RossTheRealDeal via a Rolling Thunder Kick KO in the 3rd round! Davy Gallon take a bow!
30-летний Галлон одержал 17 побед и потерпел семь поражений в MMA, а ещё два поединка с его участием завершились вничью.