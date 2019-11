Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)

Видео опубликовали в «инстаграме» промоушена.

Бой завершился в третьем раунде, после того как Галлон ударил ногой с разворота и поразил соперника. Этот приём известен под названием «раскат грома».

35-летний Пирсон известен по выступлениям в UFC. Британец бился под эгидой промоушена с 2009 года, проведя в общей сложности 26 боёв в организации. Всего на его счету 38 поединков в MMA, в которых он одержал 20 побед и потерпел 17 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся.

Goodnight.

(Still can't believe this happened) pic.twitter.com/NuZKoNIbNE

— caposa (@Grabaka_Hitman) November 17, 2019