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Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)

Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
12:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Французский боец ММА Дави Галлон нокаутировал британца Росса Пирсона на турнире Probellum 1.

Видео опубликовали в «инстаграме» промоушена.

Бой завершился в третьем раунде, после того как Галлон ударил ногой с разворота и поразил соперника. Этот приём известен под названием «раскат грома».

35-летний Пирсон известен по выступлениям в UFC. Британец бился под эгидой промоушена с 2009 года, проведя в общей сложности 26 боёв в организации. Всего на его счету 38 поединков в MMA, в которых он одержал 20 побед и потерпел 17 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся.

Момент удара запечатлели фотографы:

 
 
 
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WOW! @DavyGallon def. @RossTheRealDeal via a Rolling Thunder Kick KO in the 3rd round! Davy Gallon take a bow!

Публикация от Probellum MMA (@probellum)

30-летний Галлон одержал 17 побед и потерпел семь поражений в MMA, а ещё два поединка с его участием завершились вничью.

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Видео, Нокаут, MMA, Новости ММА.
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