Биатлон может измениться до неузнаваемости

Новости спорта:Биатлонистам, возможно, придется полностью перейти на лазерные винтовки.

Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с просьбой изучить вопрос о возможном запрещении использования свинца в спорте на открытом воздухе. Это может привести к серьёзным изменениям в биатлоне, так как свинец используется для изготовления пуль. Запрет может быть введён в 2022 году.

"Это закроет дверь для биатлона в его нынешнем виде", — приводит слова директора по коммуникациям производителя боеприпасов Nammo Эндре Лунде NRK.

Член правления Международного союза биатлонистов Туре Бейгард так прокомментировал ситуацию:

"Мы серьёзно обеспокоены инициативой, так как оружие — важная часть нашего вида спорта. В настоящий момент альтернативы мы не видим".