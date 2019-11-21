"Попасть в Топ-5": звездная биатлонистка Вирер рассказала о своих целях

Новости спорта:Обладательница БХГ хочет показать высокий результат на домашнем Чемпионате мира.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала гостем цикла интервью от IBU «Женщины на подъеме», в котором рассказала о своих планах на будущий сезон.

«Я никогда не была той спортсменкой, которая находится в лучшей форме на главном старте. Это слишком сложно для меня. Моя главная цель – быть в топ-5 общего зачета Кубка мира, и в последние годы у меня это хорошо получалось. Конечно, мне также необходимо немного удачи на Чемпионате мира. Посмотрим, что будет в этом сезоне.

В Антхольце будет невероятное давление. Каждый хочет показать действительно высокий результат дома, но самое главное – подойти к этому событию здоровой, мотивированной и сфокусированной на основных целях. Я думаю, что мы должны просто наслаждаться происходящим», – приводит слова биатлонистки официальный сайт IBU.

Напомним, что по итогам сезона 2018/19 Вирер стала первой в истории Италии обладательницей Большого хрустального глобуса.

Также напомним, что в минувший уик-энд биатлонистка одержала победу в масс-старте в рамках международных предсезонных стартов в Шушене.