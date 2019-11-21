Химик разгромно проиграл в первом матче Лиги чемпионов по волейболу

Новости спорта:Волейболистки Химика без шансов уступили в Италии.

Химик уже в первом матче группового раунда столкнулся с действующим победителем Лиги чемпионов. Итальянская Новара не проявила гостеприимство и разбила украинок с отрывом в 41 очко.

За три коротких сета волейболистки Химика подали 1 эйс, совершили 17 успешных атак и взяли 1 очко на блоке. Самыми результативными в команде стали Татьяна Козлова (6 очков) и Дарья Степановская (5).

Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур

Новара (Италия) – Химик (Украина) – 3:0 (25:17, 25:10, 25:7)

Во втором туре группового этапа Химик 26 ноября в Южном примет польский Лодзь, который в первом матче в пяти сетах (16:25, 25:22, 25:19, 16:25, 15:10) обыграл Альянс Воллей.