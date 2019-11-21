Фильмы о спорте: "Мистер Олимпия" - история о братьях-основателях бодибилдинга, открывших миру Шварценеггера (Видео)

Новости спорта:В оригинале фильм называется Bigger ("Больше").

Недавно в украинском прокате появился интересный фильм о бодибилдинге "Мистер Олимпия", хотя сама лента была снята еще в 2018 году.

"Мистер Олимпия" - история из жизни братьев Уайдеров - родоначальников бодибилдинга. Будучи бедными и столкнувшись с антисемитизмом, они ухватились обеими руками за любые возможности, чтобы создать спортивную империю и стать образцом для будущего поколения.

Братья Джо и Бен Уайдеры — профессиональные тренеры, всю жизнь занимавшиеся популяризацией бодибилдинга. В 1946 году они основали Международную федерацию бодибилдинга, которая впоследствии выросла в мощную и влиятельную организацию. Именно они обнаружили в Австрии молодого Арнольда Шварценеггера и уговорили его переехать в США. Фильм расскажет, как строилась империя Уайдеров и скольким им пришлось пожертвовать, чтобы пробиться наверх.

Картина охватывает целую эпоху, демонстрируя сложный путь, который пришлось преодолеть героям фильма на пути к своей мечте изменить мир к лучшему.

Реальный снимок

По мнению критиков, этот фильм не просто знакомит зрителей с уникальными личностями, но и позволяет извлечь важные жизненные уроки. Как отметил режиссер фильма Джордж Галло, "Мистер Олимпия" показывает, что возможности человека безграничны – стоит только поверить в себя.

В роли молодого Арнольда Шварценеггера — многократный обладатель титула "Мистер Вселенная" Калум Фон Могер, известный как "Арнольд 2.0".

Калум Фон Могер и Шварценеггер

Братья Уайдеры начинали с выпуска спортивного журнала с небольшим тиражом. Сейчас всему миру известны система тренировок Джо Уайдера, спортивное питание и оборудование Weider Global Nutrition, издательство Weider Publications.

Титул "Мистер Олимпия" за все время существования смогли завоевать лишь 13 спортсменов. "Мистер Олимпия" по сей день является самым влиятельным соревнованием среди бодибилдеров.