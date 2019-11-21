Лига чемпионов: Продэксим уступил Барселоне

Новости спорта:Продэксим уступил Барселоне во втором матче элит-раунда Лиги чемпионов.

Херсонский Продэксим после победы над минской Столицей во втором туре Элит-раунда футзальной Лиги Чемпионов играл с еще одним лидером группы – испанской Барселоной.

Начали херсонцы за здравие, раскатав уже на 2-й минуте комбинацию с финальным кинжальным ударом Рониньо.

Вот только каталонцы не только сразу же отыгрались (на 3-й минуте забил Диего после розыгрыша штрафного), а в середина тайма и вовсе вышла вперед.

Нужна сказать, что после второго пропущенного гола украинцы старались, искали свои шансы, хотя без оглядки вперед и не лезли. Впрочем, несмотря на это, именно в контратаке Барса забила в середине второго тайма свой третий мяч, после того как Шираиши сыграл на добивании после дальнего выхода вратаря Продэксима.

После третьего пропущенного Продэксим почти сразу один гол сквитал, старался отыграться, выпустили 6-го полевого, однако буквально с сиреной пропустили закидушкой с чужой половины поля.

Таким образом, после двух туров у Продэксима одна победа в двух матчах, и теперь, чтобы занять первое место в группе херсонцам нужно не только побеждать в последнем туре Славию, но и ждать что Столица обыграет пражан сегодня и Барселону в последнем туре.

Продэксим – Барселона 2:4

Голы: Рониньо, 2, Зварич, 32 — Диего, 3, Феррао, 8, Шираиши, 29, Лосано, 40

Продэксим: Ципун – Скорый, Рониньо, Волянюк, Ланько – Савенко, Давид, Д. Сорокин, Зварич, Шотурма, Белоцерковец, Бессалов, Корсун.