Наставник украинцев рассказал о пике формы биатлонистов в этом сезоне

Новости спорта:Юрай Санитра рассказал, как будет тренировать мужскую сборную.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, когда его подопечные выйдут на пик формы, а также назвал, кто будет бежать эстафету.

"Смотрю на этот сезон так, чтобы ребята достигли пика спортивной формы в феврале на чемпионате мира в Антхольце. Работаем в обычном тренировочном ритме. Сейчас чуть больший акцент делается на эстафету, потому что в начале сезона нас ждут сразу три эстафетных старта и вообще в сезоне почти на каждом этапе они будут.

Могу только сказать, что Дмитрий Пидручный и Артем Прима будут бежать эстафету на своих позициях. На втором и третьем этапах выступят спортсмены, которые будут иметь лучшую форму на момент соревнований.

На первый этап Кубка мира смотрим так, чтобы не было большого провала. Будет стараться держаться рядом с лучшими спортсменами. Важным показателем будет то, как справимся с первой одиночной и смешанной эстафетой. Мы выбираем состав вместе с тренерами женской сборной так, чтобы эти результаты помогли спортсменам легче войти в сезон", – сказал Санитра.