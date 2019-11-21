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Наставник украинцев рассказал о пике формы биатлонистов в этом сезоне

Наставник украинцев рассказал о пике формы биатлонистов в этом сезоне
19:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Юрай Санитра рассказал, как будет тренировать мужскую сборную.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, когда его подопечные выйдут на пик формы, а также назвал, кто будет бежать эстафету.

"Смотрю на этот сезон так, чтобы ребята достигли пика спортивной формы в феврале на чемпионате мира в Антхольце. Работаем в обычном тренировочном ритме. Сейчас чуть больший акцент делается на эстафету, потому что в начале сезона нас ждут сразу три эстафетных старта и вообще в сезоне почти на каждом этапе они будут.

Могу только сказать, что Дмитрий Пидручный и Артем Прима будут бежать эстафету на своих позициях. На втором и третьем этапах выступят спортсмены, которые будут иметь лучшую форму на момент соревнований.

Биатлон может измениться до неузнаваемости

На первый этап Кубка мира смотрим так, чтобы не было большого провала. Будет стараться держаться рядом с лучшими спортсменами. Важным показателем будет то, как справимся с первой одиночной и смешанной эстафетой. Мы выбираем состав вместе с тренерами женской сборной так, чтобы эти результаты помогли спортсменам легче войти в сезон", – сказал Санитра.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Юрай Санитра.
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