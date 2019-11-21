Украина выиграла чемпионат мира по ММА

Новости спорта:Украинские бойцы забрали в свою копилку одиннадцать медалей.

Команда Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств (UF MMA) крайне успешно выступила на чемпионате мира по ММА, который проходил в Сингапуре. Об этом сообщает официальный Facebook-аккаунт UF MMA.

По итогам соревнований Украина заняла первое место среди 44 команд-участниц, забрав в свою копилку одиннадцать медалей: пять золотых, три серебряные и три бронзовые.

Победителями турнира стали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмиголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг).

Второе место заняли Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицик (до 72,6 кг).

Также стоит отметить, что тренеры сборной Украины Николай Бурля и Владимир Шемаров получили за этот турнир международную категорию. Шемаров, к слову, также стал лучшим судьей на чемпионате мира.