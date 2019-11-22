Определенны лучшие игроки УХЛ в октябре (Видео)

Новости спорта:УХЛ назвала лучших игроков прошлого месяца.

Лучшим вратарём октября стал представитель «Донбасса» Степан Горячевских. В 5 матчах голкипер отбил 96,1% бросков, пропуская в среднем за игру меньше одной (0.90) шайбы. Отметим, что встречи против «Днепра» и «Ледяных Волков» Горячевских провёл «в сухую».

Обладателем награды лучшему защитника месяца стал игрок «Кременчука» Илья Бабрусев. В 6 матчах он набрал 7 (2+5) очков, выдав серию из 4 подряд результативных матчей. В играх против «Днепра» – прямого конкурента «горожан» – Бабрусев заработал 2 (1+1) очка в двух матчах при игре в неравных составах.

Лучшим нападающим октября стал форвард «Днепра» Денис Василенков. В 7 матчах Василенков забросил 7 шайб и отдал 1 передачу при показателе полезности +6. В октябре нападающий отметился хет-триком в ворота «Донбасса» и дублем против «Кременчука» – в обоих матчах его шайбы стали победными для херсонцев.

Автором лучшей шайбы месяца стал нападающий «Кременчука» Глеб Бондарук. В матче против «Днепра» форвард подхватил шайбу в своей зоне, обманными движениями по очереди обыграл двух защитников, и отправил шайбу под ловушкой голкиперу херсонцев.