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Бех-Романчук: Мои родители работают в России

Бех-Романчук: Мои родители работают в России
12:31 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Серебряная призерка ЧМ Марина Бех-Романчук рассказала о своей семье.

Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину, 24-летняя украинка Марина Бех-Романчук рассказала о своем детстве и приходе в спорт.

– Я родилась в маленьком селе Морозов Дунаевецкого района. Воспитывали меня бабушка с дедушкой, потому что когда еще была маленькой, родители уехали за границу, чтобы заработать средства.

– Бабушка с дедушкой вас строго воспитывали?

Родители были суровыми даже несмотря на то, что находились за границей. Они пытались влиять на мое воспитание настолько, насколько это только возможно.

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Также немалую роль в моем воспитании сыграл мой тренер Вадим Крушинский.

– До скольки лет Вы росли не с родителями?

– Они до сих пор за рубежом. Как тогда уехали на заработки в Россию, так там и остаются. Первым свое время уехал отец, потом за ним пошла мама.

Я родителям очень благодарна. Если бы не они, из села было бы выбраться сложно.

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Легкая атлетика, Новости спорта, Другие виды, Марина Бех-Романчук.
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