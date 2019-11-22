Футболист Десны дал дерзкий совет Андрею Шевченко

Новости спорта:Егор Картушов рассказал, кто из футболистов Десны мог бы усилить сборную Украины.

28-летнего полузащитника черниговской "Десны" Егора Картушова спросили о попадании в программе "Профутбол" в список игроков, которые, по версии журналистов, могут усилить сборную Украины.

Егор признался, что ему приятно слышать, что за его выступлениями следят.

"Но сборная сейчас хорошо играет, вышли на Евро. Поэтому реально попасть в сборную или нет – покажет время и моя дальнейшая игра", - рассуждает Картушов.

Затем Егора спросили, кого бы из партнеров он посоветовал в сборную Украины.

У нас действительно сейчас подобрался сильный, мощный состав. Кого бы посоветовал? Думаю, защитников, ведь защита «Десны» - одна из самых надежных в лиге. Максим Имереков, Денис Фаворов – считаю, достойные кандидаты в сборную.

В следующем матче УПЛ с "Колосом" "Десна" настраивается только на победу.

"Последний матч с "Днепром-1" сыграли не лучшим образом – ничья. Поэтому нам нужна победа. Конечно, будем стараться ее получить", - добавил полузащитник.

Игра "Колос" – "Десна" состоится в воскресенье, 24 ноября. Начало матча в 14:00.