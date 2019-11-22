Экс-наставник сборной Испании отказался возглавить китайский клуб

Новости спорта:Роберто Морено ждет предложений из топ-чемпионатов.

Согласно испанским источникам, Роберто Морено, успешно тренировавший сборную Испании, имел предложение от одного из самых сильных китайских клубов, но ответил отказом.

Морено хочет рассматривать предложения только от клубов из топ-5 чемпионатов. Возможно, в скором времени он возглавит один из клубов Примеры.

Пару дней назад его не без скандала заменили на Луиса Энрике во главе сборной Испании.

Под руководством Морено "Фурия Роха" провела 9 матчей, 7 из которых выиграла, ещё 2 завершилось в ничью. Разница мячей 29:5. Работа в сборной Испании стала для Роберто первой в роли главного, ранее он помогал Энрике в Роме, Сельте и Барселоне.