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Луис Энрике вернулся в сборную Испании после смерти дочери

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Луис Энрике вернулся в сборную Испании после смерти дочери
15:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Луис Энрике официально возглавил сборную Испании.

Луис Энрике официально возвращается на пост главного тренера национальной сборной Испании.

«Важно, чтобы вы знали правду. Давайте расскажем о случившемся. Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается в сборную. 19 июня мы познакомились с Робертом Морено. В тот день мы подписали контракт, в котором было ясно, что, если Луис Энрике сможет вернуться, он вернётся на пост главного тренера сборной. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым», — приводит слова Рубиалеса Sport.es.

Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.

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Сборная Испании гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы ещё в середине октября. Морено посвятил выход национальной команды на Евро-2020 Луису Энрике.

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Сборная Испании, ФК Барселона, Луис Энрике.
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