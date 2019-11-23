В НХЛ хоккеисту клюшкой выбили зуб (Видео)

Новости спорта:Брендан Лемье лишился зуба в матче регулярного чемпионата.

Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Брендан Лемье лишился зуба в матче регулярного чемпионата против Оттава Сенаторз (1:4).

Во втором периоде 23-летний американец получил по лицу высоко поднятой клюшкой и упал на лед.

Защитник Сенаторз Кристиан Ярош был отстранен от игры на четыре минуты за нарушение правил.

В нынешнем счету на счету Лемье сыграл в 19 матчах Рейнджерс, забил едиственный гол и отдал 6 результативных передач.

Рейнджерс в матче с Оттавой потерпели 11-е поражение в сезоне (2 из них — в овертайме) и занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.