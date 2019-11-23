Продэксим разгромил Спарту в матче футзальной Лиги чемпионов

Новости спорта:Продэксим в третьем матче элит-раунда футзальной Лиги чемпионов обыграл Спарту.

Продэксим в третьем матче элит-раунда футзальной Лиги чемпионов обыграл Спарту (5:2).

В составе чемпиона Украины забивали Михаил Волянюк, Михаил Зварыч (оба — дважды) и Петро Шотурма.

В первом туре элит-раунда Продэксим обыграл минскую Столицу, но в следующем матче проиграл Барселоне (2:4), которая и вышла в заключительный раунд Лиги чемпионов.

Напомним, в финальный этап соревнований выйдут команды, занявшие первые места в четырех группах элит-раунда.

Лига чемпионов. Элит-раунд. Третий матч

Спарта (Чехия) — Продэксим (Украина) 2:5

Голы: Драговски, 2, Рицк, 19 — Волянюк, 1, 37, Шотурма, 6, Зварич, 38, 39